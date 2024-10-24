Нацгвардія: Окупанти намагаються заходити в Селидове, їх вибивають з околиць

Російські окупанти намагаються просочуватися в Селидове на Донеччині, Сили оборони тримають оборону, вибиваючи групи піхоти з околиць міста. Про це заявив речник Нацгвардії полковник Руслан Музичук, повідомляє Українська правда.

"Ворог намагається говорити про контроль над районами міста. Але наші підрозділи проводять роботу, аби контролювати та знищувати піхоту, що намагається просочуватися в околиці і заходити у місто, зокрема з району населеного пункту Михайлівка. А також не дозоляти противнику закріплюватися, встановлювати спостережні і вогневі позиції.

Минулої доби росіяни атакували Селидове 19 разів, застосовуючи значну кількість піхоти. Гвардійці знищили 118 окупантів, відбиваючи ці атаки ( 52 з них – безповоротні втрати ворога, решта – санітарні)" , – заявив Музичук.

За словами речника НГУ, ворог активно застосовує по Селидовому й авіацію. Околиці міста регулярно зазнають також артилерійських обстрілів, де постійно знищується житлова забудова в приватному секторі.

За рахунок концентрації піхотних груп в лісосмугах, намагається проводити розвідку боєм, атакуючи нові ділянки, додав офіцер.

Загалом на Покровському напрямку 23 жовтня захисники відбили 38 штурмів росіян.

Також гвардійці по лінії фронту знищили за минулу добу: 1 танк, 5 одиниць бронетехніки, 9 автівок, 2 склади БК та 1 станцію РЕБ ворога.