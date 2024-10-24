FT: Путін направить північнокорейських солдатів відбивати Курську область

Північнокорейські війська, які знаходяться в Росії, можуть направити у Курську область. Російський диктатор Володимир Путін робить ставку на те, що вони відіб'ють частину Курської області, яку контролюють ЗСУ, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Financial Times.

Як зазначає видання, КНДР направила в Росію 12 тисяч солдатів, щоб допомогти Москві відвоювати Курську область, де українські війська з серпня утримують території.

За словами аналітиків, північнокорейські сили занадто малі, щоб переломити хід війни. Росії потрібно буде подвоїти свій 50-тисячний контингент у Курській області, щоб витіснити українські війська, та провести нову хвилю мобілізації, щоб отримати великі успіхи вздовж лінії українського фронту.

Проте західні аналітики вважають, що війська КНДР можуть спричинити проблеми для України. У них може бути хороша згуртованість і мотивація, тому корейці могли б воювати так, як росіяни не можуть. Тим паче, що в останніх достатньо низька планка.

За словами представників західної розвідки, Путін опирався проханням свого вищого керівництва провести нову хвилю мобілізації, натомість пропонуючи величезні бонуси добровольцям. Це допомогло Росії підтримувати темп набору 30 тисяч новобранців у місяць, а у російських регіонах різко збільшили розмір виплат.

Так, у Бєлгородській області підвищили бонуси для новобранців у три рази з 800 тисяч рублів у серпні до 3 млн рублів у жовтні. FT зазначає, що це "сума, яка змінить життя", оскільки середньомісячна зарплата в регіоні минулого року становила 55 тисяч рублів.

За даними Національної розвідувальної служби Південної Кореї, до Росії відправляються війська з 11 армії Північної Кореї, елітного підрозділу, відомого як "Штормовий корпус". Повідомляється, що це не звичайні північнокорейські солдати, більшість з яких ніколи не проходили належної бойової підготовки. Це добре оснащена та навчена мобільна легка піхота.

У Курській області на відміну від інших напрямків лінія фронту не визначена. Це означає, що Росія не може використовувати свої звичайні методи - постійні піхотні атаки, що супроводжуються обстрілами артилерією. Але РФ використовує свої переваги у повітрі, бомбардуючи власні села.

Плани Кім Чен Ина

Як зазначають аналітики Південної Кореї, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин "завжди хотів" розгорнути війська в Україні. Це дало б йому більше важелів впливу на Москву та потенційно дало б йому доступ до складних російських військових технологій.

Лідер КНДР хоче посилити свої балістичні ракети, космічну та ядерну програми.

Москва могла б винагородити Північну Корею фінансами, продовольством і паливом, або поглибити своє партнерство з ізольованою комуністичною державою, передавши передову зброю. Це може включати передачу передових зразків зброї, співпрацю між російськими та північнокорейськими вченими в галузі ракетних технологій і підводної війни.

Реакція Сеула та Пекіна

Перекидання військ КНДР на лінію фронту може підштовхнути Південну Корею надати Україні більше зброї. Сеул надав Україні лише нелетальну військову та гуманітарну допомоги, а також обмежив постачання у США 155-мм артилерійських снарядів.

Але нещодавно представник президента Південної Кореї заявив, що Сеул розгляне можливість відправки Києву наступальної зброї. Це може означати постачання не лише снарядів, але й гаубиць і протиракетних систем.

Аналітики також зазначають, що Китай не дуже задоволений поглибленням військових зв’язків між РФ та Північною Кореєю. Є ймовірність, що Сеул та Пекін посилять приховану дипломатію.

"Південна Корея точно може довести до Китаю те, що вона посилить співпрацю зі США на Корейському півострові, якщо Китай не вирішить цю проблему", - йдеться у матеріалі.

Залучення КНДР до війни

Північна Корея направила військових на територію Росії для залучення їх у війні проти України. За даним розвідки, КНДР направити 11 тисяч солдатів. За словами президента Володимира Зеленського, Пхеньян може готувати дві бригади військ для війни в Україні. У кожній з них, ймовірно, буде по 6 тисяч солдатів.

Керівник воєнної розвідки Кирило Буданов наголошував, що Північна Корея попросила у Росії технології для ядерної зброї в обмін на солдатів та людей.