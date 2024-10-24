Росія остаточно узаконила договір про партнерство з КНДР

Держдума Росії ратифікувала договір з КНДР про так зване "всеосяжне стратегічне партнерство". Він передбачає військову підтримку, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє сайт нижньої палати Держдуми.

У тексті документа зазначається, що Росія і Північна Корея зобов'язуються надати один одному військову допомогу, якщо одна з країн "зазнає збройного нападу з боку якоїсь держави або кількох держав і виявиться таким чином у стані війни".

Крім цього, в договорі сказано, що обидві сторони "підтримують миролюбну політику" один одного і "взаємодіють з метою спільного протистояння викликам і загрозам".

Росія та Північна Корея також домовилися про розширення співробітництва у науці та технологіях, зокрема у сферах космосу та ядерної енергетики, торгівлі, економіки та інвестицій. Угода діє безстроково.

Крім того, один із пунктів договору передбачає допомогу сторін один одному в обході санкцій.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal повідомило, що в підписаному російським диктатором Володимиром Путіним та лідером КНДР Кім Чен Ином договорі міститься секретний пункт. Він дозволяє відправлення північнокорейських військових на війну проти України з метою нібито навчання, щоб "дізнатися з перших рук", як вести війну.

Солдатів КНДР можуть направити в Курську область

КНДР відправила на територію Росії тисячі свої військових. За даними розвідки, йдеться про 11 тисяч солдатів.

Як повідомив керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов, північнокорейських військових можуть кинути у Курську область. За словами Буданова, в обмін на людей і ракети КНДР могла попросити у Росії технології для тактичної ядерної зброї.

Як пише видання Financial Times, Путін робить ставку на солдатів Північної Кореї, щоб відвоювати частину Курської області, яку контролює Україна.