Південна Корея назвала умову поставок зброї Україні

Південна Корея може розглянути можливість надання зброї Україні. Це буде залежати від обсягів військової співпраці між Росією та Північною Кореєю, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив президент Південної Кореї Юн Сок Йоль під час прес-конференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Під час виступу він заявив, що , що Південна Корея не "сидітиме склавши руки" у відповідь на відправку Пхеньяном військ до Росії.

"Якщо Північна Корея відправить спецназ на війну в Україну, ми будемо надавати підтримку Україні крок за кроком і розглянемо можливість вжиття необхідних заходів для забезпечення безпеки Корейського півострова" , - заявив Юн.

За його словами, Південна Корея дотримується принципу відмови від прямих поставок летальної зброї, але у даному випадку може переглянути це питання. Це залежатиме від військової активності Північної Кореї.

"Республіка Корея ніколи не буде сидіти склавши руки і вживатиме необхідних заходів крок за кроком у координації з міжнародним співтовариством в залежності від розвитку військового співробітництва між Північною Кореєю і Росією" , - заявив Він.

Що може відправити Південна Корея Україні

Видання War Zone раніше писало, що у Південній Кореї зростає занепокоєння з приводу перекидання північнокорейських військ до Росії.

"Якщо незаконна військова співпраця між Північною Кореєю і Росією продовжиться, (Південна Корея - ред.) не стоятиме осторонь, а рішуче відреагує у співпраці з міжнародним співтовариством" , - заявив головний заступник радника з питань національної безпеки Кім Тхе Хьо.

За даними ЗМІ, існує ймовірність того, що в Південна Корея може направти в Україну персонал для спостереження за тактикою і бойовими можливостями північнокорейських спецпідрозділів.

Ймовірно, команда південнокорейців складатиметься з військовослужбовців розвідувальних підрозділів, які могли б аналізувати тактику північнокорейських бойових дій або брати участь у допитах захоплених північнокорейців.

Також Сеул має низку систем оборонного озброєння, які він можна надати Україні. Зокрема, зенітно-ракетну систему середньої дальності Cheongung-II, яка могла б допомогти Україні посилити її протиповітряну оборону.

Також Південна Корея може постачати наступальну зброю, як-от артилерійські снаряди, гаубиці, танки та реактивні системи залпового вогню.

Водночас, у ЗМІ зауважили, що з початку вторгнення Росії в Україну Південна Корея надала Сполученим Штатам 155-міліметрові снаряди за умови, що США є "кінцевим споживачем". Таким чином, на думку спостерігачів, Сеул міг надати непряму збройну підтримку Україні.

Варто також зауважити, що Південня Корея має в своєму озброєнні балістичні ракети та бойові літаки, які теж можуть бути цікаві Україні.

Росія попросила солдатів у КНДР

Нещодавно стало відомо, що Північна Корея відправила військових до Росії для підготовки до війни проти України. Солдати проходять навчання на чотирьох полігонах, про що свідчать відео. За даними розвідки, КНДР могла направити 11 тисяч військових. Водночас Південна Корея повідомляє, що наразі їх 3 тисячі, і до грудня кількість може зрости до 10 тисяч.

Також днями Південна Корея засудила рішення КНДР відправити свої війська до Росії. Це матиме наслідки для північнокорейців.