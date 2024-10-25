Путін заявив, що Туреччина передала "секретну пропозицію" від України

Очільник Росії Володимир Путін на саміті БРІКС заявив, що представник Туреччини на вересневій сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку отримав від України якусь пропозицію для Росії. Цю інформацію він передав у Кремль.﻿﻿ Про це він сказав на пресконференції за підсумками саміту БРІКС, його цитує російське пропагандистське видання РИА "Новости", повідомляє Українська правда.

Що саме запропонували, він не сказав.

"Туреччина теж виступила з ініціативою щодо ситуації в Чорному морі: забезпечити безпечне судноплавство, укласти певні домовленості та угоди з приводу безпеки об'єктів атомної енергетики" , – заявив Путін.

Путін, за його словами, погодився на пропозицію, але потім президент України Володимир Зеленський оприлюднив План перемоги. Це, вважає очільник Кремля, перекреслило можливіть переговорів.

На прохання оцінити від одного до десяти шанси врегулювання війни з Україною Путін сказав, що вважає недоцільним називати будь-які цифри і бали.