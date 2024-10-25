У МВФ визнали помилку у прогнозі термінів закінчення війни в Україні

Міжнародний фонд змінив прогноз тривалості війни в Україні. Війна протягом щонайменше 2025 року негативно впливатиме і на Європу, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив Альфред Каммер на прес-брифінгу "Перспективи європейської економіки" за жовтень 2024 року.

"Коли ви дивитеся на наші прогнози на 2025 рік, ми також знизили їх для України. І це відображення того, що війна Росії в Україні продовжуватиметься. Ми припускали, що вона припиниться раніше. Це не так. І це, знову ж таки, додаткові витрати для української економіки", - сказав він.

Раніше МВФ у базовому сценарії очікував закінчення війни наприкінці 2024 року. У жовтні цей термін перенесено на рік – до кінця 2025 року.

За його словами, показники зростання цього року були жорстоко порушені бомбардуваннями енергетичної інфраструктури в Україні, і це також стримує зростання та перспективи.

"І, крім того, звичайно, як і для всієї Європи, це створює невизначеність в Україні, і це надає пом'якшувальну дію на сукупний попит" , - додав Каммер.

Представник фонду заявив, що економічна команда МВФ продовжує "робити чудову роботу з погляду, по-перше, підтримки макростабільності" в Україні.

"По-друге, підтримки економіки для запуску зростання та підтримки підприємств для роботи в цьому середовищі, захисту вразливих людей, які страждають від війни. І, по-третє, підготовки основ для, як ми сподіваємося, швидкої реконструкції та середньострокового шляху до вступу до ЄС ", - сказав він.

Вплив війни на Європу

Камер заявив, що війна Росії проти України продовжує впливати на перспективи Європи.

"Якщо подивитися на траєкторію зростання, то вона не сильно змінилася за останній рік. І головна причина, через яку справи в Європі йдуть погано, насправді полягає у великому шоку цін на енергоносії, спричиненому Росією, який переживає Європа", - сказав він.



Зокрема, Німеччина дуже постраждала через шок цін на енергоносії, все ще через її енергоємне виробництво.

"Це прямий вплив російської війни. Якщо ви дивитеся на цикл посилення ЄЦБ, він мав бути жорсткішим просто тому, що інфляція була вищою. Це результат війни Росії в Україні", - додав він.

МВФ переглянув прогноз темпом зростання на 2025 рік у Європі у бік зниження.

"І те, що ми бачимо, - це деяка поміркованість у прогнозованому нами відновленні. І знову ж таки, це результат невизначеності, створеної у зв'язку з навколишнім середовищем та війною Росії в Україні".

За його словами, це невизначеність для споживачів, які задаються питанням, що станеться з цінами на енергоносії та майбутнім. Це невизначеність з боку інвесторів, які задаються питанням, що станеться у середньостроковій перспективі

"Тож це пряма дія, яку ми бачимо, - війна Росії в Україні все ще має наслідки для економічного розвитку Європи", - додав він.

Прогнози МВФ

Нагадаємо, у жовтні МВФ оновив базовий та негативний сценарій для економіки України залежно від тривалості та інтенсивності війни. Згідно з базовим сценарієм, війна закінчиться наприкінці 2025 року. Раніше МВФ очікував на її закінчення наприкінці 2024 року.

Негативний сценарій передбачає більш інтенсивні бойові дії та завершення війни у середині 2026 року, що призведе до падіння економіки у 2025 році та стагнації у наступні роки.