В ЦПД пояснили значення заяви Лукашенка про участь військ КНДР у війні

Своєю заявою про участь військ КНДР у війні Олександр Лукашенко дав важливий сигнал главі Кремля Володимиру Путіну. Він стосується участі Білорусі у бойових діях, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

"Лукашенко сказав це не просто так. Йому байдуже щодо КНДР. Він вкотре зазначив, що Білорусь не хоче брати участь у війні. Це також сигнал Путіну", - вважає він.

За словами Коваленка, Путін вже давно робить все, аби втягнути у війну Білорусь.

"І військових КНДР він закликав лише тому, що не вдалося отримати білорусів, що він хотів ще з минулого року", - констатував військовий.

Що сказав Лукашенко

Глава білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив, що не вірить у залучення Володимиром Путіним військових Північної Кореї для посилення армії РФ. На його думку, це призведе до введення військ НАТО до України.

Аналітики Інституту вивчення війни, цитуючи Лукашенка, пишуть у звіті, що за його словами, якщо білоруси буде втягнуто у війну, це буде "шлях до ескалації", і що НАТО розгорне війська в Україні у відповідь на втручання іншої країни.

Він також вкотре заперечує причетність Мінська до повномасштабного вторгнення Росії до України, яке розпочалося частково з території Білорусі.