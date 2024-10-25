Україна представила другу Білу книгу: Єрмак розповів подробиці

Україна презентувала другу Білу книгу "Реінтеграція дітей, що пережили депортацію та примусове переміщення: Міжнародні стандарти та кращі практики для України", яку підготували члени Міжнародної експертної групи Bring Kids Back UA", повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

За його словами, цей документ є логічним продовженням першої Білої книги, яка була зосереджена на процесі поверненні українських дітей додому.

Друга Біла книга розглядає критичну фазу реінтеграції, ілюструючи, що повернення дітей — це лише перший крок.

"Наші діти стали жертвами жахливих воєнних злочинів Росії – їх забрали з дому, розлучили з сім'ями, намагалися стерти їхню ідентичність, знищити культуру та мову. Ця Біла книга є життєво важливою, тому що вона надає всебічну дорожню карту того, як ми, як нація, можемо їх підтримати та відновити права" , - додав він.

Біла книга надає конкретні практичні рекомендації щодо того, як ми можемо допомогти нашим дітям, які повертаються на Батьківщину, зцілитися, відновити свою ідентичність та повноцінно інтегруватися в українське суспільство. Вона підкреслює необхідність скоординованих зусиль між державними установами, громадянським суспільством та міжнародними партнерами для забезпечення їхніх фізичних, емоційних та соціальних потреб.

Зокрема, напрацювання Білої книги будуть предметом обговорення на світовій арені під час Міністерської конференції з питань людського виміру Формули миру, яка відбудеться в Монреалі 30-31 жовтня. Ця важлива подія збере міністрів закордонних справ країн-партнерів України та експертів з міжнародних та громадських організацій для розробки конкретних рішень та дій щодо повернення українських військовополонених, незаконно затриманих цивільних осіб та депортованих дітей.

"Це частина великих глобальних зусиль для відновлення справедливості. Ми працюємо над тим, щоб повернути кожну викрадену дитину, притягнути Росію до відповідальності за її воєнні злочини та побудувати нове, краще майбутнє для наших дітей" , - підкреслив Єрмак.

Раніше повідомлялось, що у середу, 23 жовтня, із тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької областей та АР Крим повернулися ще шестеро українських дітей. Їх повернули разом з матерями.