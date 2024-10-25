МАГАТЕ: Удари по підстанціях прямо загрожують безпеці українських АЕС

На запит України команда МАГАТЕ цього тижня відвідує шість електричних підстанцій в Україні в рамках роботи Агентства з оцінки стану інфраструктури електромережі, необхідної для ядерної безпеки. Про це йдеться в повідомленні МАГАТЕ.

Спеціалісти Агентства аналізують наслідки фактичного та потенційного пошкодження підстанцій, які постачають енергію за межами АЕС.

"Надійний доступ до зовнішнього джерела живлення є одним із семи незамінних основ забезпечення ядерної безпеки під час збройного конфлікту. Безпека діючих АЕС залежить від стабільного підключення до мережі, але ситуація в цьому відношенні останніми місяцями стає все більш нестабільною" , - йдеться у звіті МАГАТЕ.

У понеділок 21 листопада МАГАТЕ продовжило місію на критично важливих для роботи АЕС підстанціях. Це стало результатам переговорів з керівництвом МАГАТЕ за участі президента Володимира Зеленського.