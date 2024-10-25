Міноборони Нідерландів: Придумати покарання КНДР за допомогу РФ буде складно

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс визнав, що Заходу буде важко придумати заходи проти Північної Кореї за перекидання військових для участі у війні проти Росії, оскільки на КНДР і так вже накладені ледь не всі можливі санкції. Про це міністр заявив у п’ятницю вранці перед засіданням уряду, повідомляє Європейська правда.

Нідерланди, за словами міністра, також отримали підтвердження того, що Північна Корея відправила військовий персонал до Росії – наразі мова йде про 1500 членів особового складу.

Брекельманс очікує, що вони будуть розгорнуті спочатку в Курській області, а потім, можливо, в інших місцях. За словами глави нідерландського Міноборони, це переважно спеціальні підрозділи північнокорейської армії.

Він зазначив, що Нідерланди консультуються з цього приводу з союзниками. Водночас міністр визнав, що придумати заходи проти Північної Кореї складно.

"Всі можливі санкції, які ви можете собі уявити, вже діють проти Північної Кореї. Але Захід повинен послати дуже чіткий сигнал, що ми засуджуємо це і вважаємо це неприйнятним. Ми не можемо дозволити іншим країнам приєднатися до Росії у війні" , – сказав він.

Європейський Союз напередодні заявив, що координуватиме свої дії з міжнародними партнерами з цього питання, зокрема стосовно реагування на дії КНДР.

Розвідка Південної Кореї в середу повідомила, що Північна Корея відправила до Росії 3 тисячі військових для підтримки окупантів на війні проти України і також намагається ізолювати сім'ї відібраних солдатів в певному місці, щоб інформація не поширювалась.

Пізніше інформацію про кілька тисяч північнокорейських військових у Росії підтвердив Білий дім, а також заявив, що військові КНДР, у разі участі у війні проти України, стануть законними цілями так само, як і російські.