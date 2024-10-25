Пентагон: Участь військ КНДР у війні проти України підкреслює відчай Росії

Участь військ КНДР у війні проти України підкреслює відчай Росії. Це вплине на союзників в Європі та Індо-Тихоокеанському регіоні, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява заступницi речника Пентагону Сабріни Сінгх під час брифінгу.

Вона повторила, що США відомо про відправку близько 3 тисячі солдатів КНДР до Росії, але Пентагон не знає, що вони там роблять.

Як заявила речниця Міноборони США, якщо солдати Північної Кореї вступлять у бій, це свідчитиме про те, що російський диктатор Володимир Путін не досяг своїх стратегічних цілей на полі бою.

За її словами, якщо війська КНДР доєднаються до війни проти України, це дестабілізує Індо-Тихоокеанський регіон.

"І, звісно, ​​це вплине на наших союзників, чи то в Європі, чи в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема на Республіку Корея... якщо це так, що солдати КНДР вступають у бій, вони будуть співучасниками війни з Росією. І це дуже серйозне питання. Це також підкреслює відчай Росії", - сказала Сінгх.

Водночас у Пентагоні відмовились коментувати, чи вдадуться США до прямих військових дій, якщо війська КНДР вступлять у війну в Україні.

"Я не можу йти шляхом гіпотез, тому що наразі, що саме війська КНДР роблять у Росії, ще слід з’ясувати", - додала речниця.

Війська КНДР відправлять на фронт

Офіційно відомо, що Північна Корея відправила війська на територію Росії. Вони проходили навчання на чотирьох полігонах. Інформація про кількість солдатів різниця. США та Південна Корея кажуть про 3 тисячі військ, але, за даними Сеула, до кінця року це може бути 12 тисяч.

Українська розвідка зазначає, що КНДР відправила в РФ близько 11 тисяч військових. За словами президента Володимира Зеленського, Північна Корея може готувати дві бригади військ для війни в Україні. У кожній, ймовірно, буде по 6 тисяч солдатів.

Також Зеленський заявив, що перші північнокорейські солдати прибудуть до зони боїв вже 27-28 жовтня.