Які пристрої Samsung отримають оновлення Android 15: список
Android 15 обіцяє привнести безліч нових функцій та покращень, і користувачі Samsung з нетерпінням чекають, коли їхні пристрої отримають це оновлення, повідомляє РБК-Україна.
Про те, які саме пристрої Samsung сумісні з Android 15 і зможуть скористатися всіма його перевагами, розповідає SamMobile, який публікує новини, оновлення та ресурси, пов'язані з продукцією Samsung.
Що відомо про оновлення Android 15
Google запустив обговорення Android 15 у лютому 2024 року, випустивши першу попередню версію наступної версії операційної системи.
Android 15 був випущений на пристроях Google Pixel в середині жовтня, а з'явиться на пристроях Galaxy на початку 2025 року разом з масштабним оновленням One UI 7.0.
One UI 7.0 матиме більш тривалий цикл розробки, ніж попередні оновлення.
Офіційний список пристроїв, що підтримуються, не буде доступний доти, поки Android 15 і One UI 7 не будуть випущені хоча б для одного смартфона Galaxy. Однак можна покладатися на знання про попередні великі оновлення Android та One UI, щоб створити неофіційний список.
Серія Galaxy S
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24+
- Galaxy S24
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23+
- Galaxy S23
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S22+
- Galaxy S22
- Galaxy S21 FE
- Galaxy S21 Ultra
- Galaxy S21+
- Galaxy S21
Серія Galaxy Z
- Galaxy Z Fold Special Edition
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
- Galaxy Z Fold 3
- Galaxy Z Flip 3
Серія Galaxy A
- Galaxy A73
- Galaxy A55
- Galaxy A54
- Galaxy A53
- Galaxy A35
- Galaxy A34
- Galaxy A33
- Galaxy A25
- Galaxy A24
- Galaxy A23
- Galaxy A15 (LTE+5G)
- Galaxy A14 (LTE+5G)
- Galaxy A16 (LTE+5G)
Серія Galaxy Tab
- Galaxy Tab S10+
- Galaxy Tab S10 Ultra
- Galaxy Tab S9 FE+
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)
Серія Galaxy F
- Galaxy F55
- Galaxy F54
- Galaxy F34
- Galaxy F15
Серія Galaxy M
- Galaxy M55s
- Galaxy M55
- Galaxy M54
- Galaxy M34
- Galaxy M53
- Galaxy M33
- Galaxy M15
Нагадаємо, що на Android додали функцію, яка зможе захистити смартфон від крадіжки.