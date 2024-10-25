Вимагав хабар: на Львівщині викрили посадовця військового госпіталю

На Львівщині викрили посадовця військово-медичного клінічного центру, який вимагав хабар у військового за можливість продовжити лікування, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Офіс генерального прокурора, Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

"За процесуального керівництва Спецпрокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру 37-річному посадовцю одного із військово-медичних клінічних центрів (клінічного госпіталю) на Львівщині за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)".

За даними слідства, підозрюваний вимагав у пацієнта-військового гроші за перебування на стаціонарному лікуванні. Таку "послугу" він оцінив у 15 000 гривень – по одній тисячі за день.

Крім цього, зловмисник обіцяв за додаткову оплату забезпечити видачу медичних довідок про стан здоров'я, які могли б слугувати підставою для звільнення з військової служби.

Після отримання домовленої суми медпрацівника затримали. Наразі йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до злочину.