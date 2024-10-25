У Київській прокуратурі розповіли, скільки співробітників мають групу інвалідності
В органах Київської міської прокуратури 13 прокурорів мають третю групу інвалідності, 7 прокурорів – другу, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила пресслужба відомства.
Наголошується, що ані в.о. керівника Київської міської прокуратури Марія Вдовиченко, ані її заступники не мають ані групи інвалідності, ані пенсій за вислугою років, ані будь-яких інших пільг.
Також не мають груп інвалідності начальники управлінь та їхні заступники. Серед начальників відділів є один працівник, який має інвалідність третьої групи, пов’язану з протезуванням органу.
Вказано, що штатна чисельність прокурорів Київської міської прокуратури – це апарат та 10 окружних прокуратур – 696 працівників. На цей час документи про наявність статусу особи з інвалідністю надали 20 прокурорів, що становить 2,87% від загальної кількості прокурорів.
З них 13 прокурорів мають інвалідність третьої групи, 7 прокурорів – інвалідність другої групи.
Ууточнюється, що в 2024 році інвалідність оформила 1 людина, у 2023 році – так само один працівник, у 2022 році – двоє людей. Решта прокурорів оформили інвалідність до 2022 року.
Загалом з 20 осіб з інвалідністю 5 є інвалідами дитинства (один чоловік та четверо жінок).
"Звісно ми не можемо оприлюднювати діагнози працівників, однак зазначимо, що серед прокурорів, які мають інвалідність, підставами для її оформлення стали переважно онкологічні захворювання, зокрема видалення щитовидної залози, а також діабет".
Вказано, що зібрану інформацію з підтверджуючими документами було передано до Офісу генерального прокурора у межах службового розслідування, яке призначено генпрокурором Костіним.
Передісторія:
- 4 жовтня правоохоронці викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу та її сина – посадовця обласного управління Пенсійного фонду Олександра Крупу на незаконному збагаченні. Під час проведення слідчих дій керівниця МСЕК намагалась позбутися частини грошей, викинувши через вікно дві сумки з пів мільйоном доларів США.
- Журналісти встановили, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність у голови медико-соціальної експертної комісії та депутатки облради від партії "Слуга народу" Тетяни Крупи.
- За словами генпрокурора Андрія Костіна, масштабне службове розслідування було розпочато одразу, як тільки ця інформація з'явилася у медіа. Воно стосується не лише хмельницьких прокурорів, а всіх органів прокуратури — всіх рівнів, включно з ОГП.
- Після засідання РНБО 22 жовтня Костін заявив, що подає у відставку.