У Київській прокуратурі розповіли, скільки співробітників мають групу інвалідності

В органах Київської міської прокуратури 13 прокурорів мають третю групу інвалідності, 7 прокурорів – другу, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила пресслужба відомства.

Наголошується, що ані в.о. керівника Київської міської прокуратури Марія Вдовиченко, ані її заступники не мають ані групи інвалідності, ані пенсій за вислугою років, ані будь-яких інших пільг.

Також не мають груп інвалідності начальники управлінь та їхні заступники. Серед начальників відділів є один працівник, який має інвалідність третьої групи, пов’язану з протезуванням органу.

Вказано, що штатна чисельність прокурорів Київської міської прокуратури – це апарат та 10 окружних прокуратур – 696 працівників. На цей час документи про наявність статусу особи з інвалідністю надали 20 прокурорів, що становить 2,87% від загальної кількості прокурорів.

З них 13 прокурорів мають інвалідність третьої групи, 7 прокурорів – інвалідність другої групи.

Ууточнюється, що в 2024 році інвалідність оформила 1 людина, у 2023 році – так само один працівник, у 2022 році – двоє людей. Решта прокурорів оформили інвалідність до 2022 року.

Загалом з 20 осіб з інвалідністю 5 є інвалідами дитинства (один чоловік та четверо жінок).

"Звісно ми не можемо оприлюднювати діагнози працівників, однак зазначимо, що серед прокурорів, які мають інвалідність, підставами для її оформлення стали переважно онкологічні захворювання, зокрема видалення щитовидної залози, а також діабет".

Вказано, що зібрану інформацію з підтверджуючими документами було передано до Офісу генерального прокурора у межах службового розслідування, яке призначено генпрокурором Костіним.

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