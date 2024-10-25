Пісторіус планує оснастити Бундесвер новою моделлю Taurus - Spiegel

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус хоче оснастити Бундесвер новою моделлю крилатої ракети великої дальності Taurus. ﻿Про це пише видання Spiegel, повідомляє Європейська правда.

Відповідний опис проєкту Міністерство оборони подало до бюджетного комітету у складі конфіденційних документів до бюджету на 2025 рік.

У ньому вказана доцільність замовити 600 крилатих ракет Taurus Neo на суму близько 2,1 млрд євро. Перші з цих ракет великої дальності могли б бути поставлені у 2029 році.

Однак, поки що для реалізації цього задуму не вистачає бюджетних коштів, тому проєкт внесений лише як опція в індивідуальний бюджет міністерства.

Для того, щоб розпочати проєкт, Міністерству оборони потрібно близько 350 мільйонів євро у 2025 році. Більшість витрат на високотехнологічне озброєння буде здійснено не раніше 2029 року.

На озброєнні Бундесверу наразі перебувають близько 600 крилатих ракет Taurus старого зразка. Ці системи озброєнь призначені для атак в тилу ворога і зараз проходять масштабну модернізацію.

Україна неодноразово зверталася з проханням про постачання німецьких ракет Taurus. Однак канцлер Олаф Шольц неодноразово відхиляв ці запити.

Зокрема, 21 вересня Шольц укотре відкинув заклики до постачання цих ракет в Україну.

Хоча США, Британія і Франція передали Києву власні далекобійні ракети, Німеччина досі виступає проти надання Taurus, побоюючись ескалації з боку Москви.