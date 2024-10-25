Росіяни виділяють по перекладачеві на кожних 30 північнокорейських військових - ГУР

Українські розвідники перехопили розмови російських вояк про закріплення перекладачів за солдатами з Північної Кореї.﻿ Про це йдеться у заяві Головного управління розвідки Міноборони, пише Юрій Вишневський, Ділова столиця.

Розвідники перехопили розмови військовослужбовців 810 окремої бригади морської піхоти 18 армії південного військового округу ЗС РФ, яка бере участь у бойових діях на Курському напрямку.

У перехопленнях росіяни обговорюють підготовку до прийому та розподілу військовослужбовців КНДР (умовна назва батальйон "К") на Курському напрямку.

Так, росіяни планують закріпити одного перекладача і трьох військовослужбовців РФ за кожними 30 військовослужбовцями КНДР. Проте самі росіяни висловлюють сумнів щодо можливості забезпечити новоприбулих окупантів російським командним складом.

Як зазначається, до Росії перекинули близько 12 тисяч північнокорейських військових. Серед них ― 500 офіцерів, зокрема три пхеньянські генерали.

Як свідчать інші перехоплення ГУР, поява бійців з КНДР у лавах російської окупаційної армії викликає серед офіцерів та солдатів з РФ роздратування та навіть вороже ставлення.