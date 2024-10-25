Лукашенко заявив, що Крим не російський лише "де-юре"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що з юридичного погляду Крим не належить Росії.﻿﻿ Про це сказав Лукашенко в інтерв'ю російським ЗМІ, повідомляє Українська правда.

"Де-факто Крим російський, де-юре – ні. Тому що юридично ці питання односторонньо врегульовані" , - заявив диктатор.

За його словами, проблема полягає в тому, що міжнародна спільнота не визнає півострів російською територією.

На запитання журналіста, чи поїде Лукашенко до Криму, той відповів, що їхати туди нібито не боїться, але наразі потреби в такій поїздці немає.