Між Угорщиною та Хорватією вибухнула дипломатична суперечка через Україну

Між Угорщиною та Хорватією спалахнула дипломатична суперечка через Україну. Хорватського посла сьогодні, 25 жовтня, викликали до Міністерства закордонних справ Угорщини.﻿ З посиланням на Telex, пише Каріна Левицька, РБК-Україна.

Причиною дипломатичної суперечки стали заяви хорватського міністра Івана Анушича на засіданні комітету хорватського парламенту.

Він розкритикував позицію президента Хорватії Зорана Мілановича, який відмовився відрядити хорватських військовослужбовців для участі у місії НАТО для України у сфері безпеки та навчання (NSATU).

Анушич сказав, що не беручи участь у військових місіях НАТО, Хорватія стане схожою на Сербію та Угорщину, які публічно підтримують Росію.

"Ми хочемо стати на бік Сербії, Угорщини, які зараз публічно підтримують Путіна? Ми хочемо бути частиною цієї команди й того світу, чи частиною світу, до якого ми зараз належимо, західного світу, західних цінностей, західної цивілізації та західної демократії?" , - запитав міністр.

Реакція Угорщини на заяви посла Хорватії

У відповідь глава угорського МЗС Петер Сійярто заявив, що Угорщина прагне найкращих відносин з усіма своїми сусідами, включно з Хорватією.

"Саме тому було несподівано побачити, що міністр оборони Хорватії, схоже, обрав новий вид спорту - ображати угорців...Я з усією повагою прошу хорватський уряд не втягувати нас у свої явно гарячі внутрішньополітичні суперечки з президентом" , - сказав він.

Сійярто додав, що Угорщина не має жодного відношення до суперечки між хорватським урядом і главою держави.

"Вони повинні залагодити це між собою і не повинні в майбутньому ображати Угорщину під цим приводом. Я вважаю, що наші двосторонні відносини не виправдовують їхнього втягування нас у цю суперечку" , - додав очільник МЗС Угорщини.

Згодом в угорському МЗС поінформували, що посла Хорватії Младена Андрліча було прийнято заступником державного секретаря з регіону.

Позиція Угорщини щодо України

Нагадаємо, що на саміті 17 жовтня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову заблокував зусилля ЄС щодо санкцій проти Росії, що заважало залученню США до кредиту Україні на 50 млрд доларів.

Зауважимо, що своїми діями Орбан підтримує Трампа, який критикував фінансування України та прагне укласти угоду з Росією.

Мало того, угорський прем'єр заявив, що план перемоги президента України Володимира Зеленського, який він представив лідерам Європейського Союзу, начебто приречений на провал.