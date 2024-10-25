Генштаб: За добу 142 боєзіткнення, найбільше на Покровському напрямку

На фронті від початку доби 25 жовтня зафіксували 142 бойових зіткнення, найбільше – на Покровському напрямку.﻿﻿ З посиланням на зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00 25 жовтня, повідомляє Українська правда.

"З початку доби відбулося 142 бойових зіткнення, противник завдав ракетного удару із застосуванням однієї ракети, 70 авіаційних ударів із застосуванням 106 КАБів, понад 600 ударів дронами-камікадзе та здійснив близько 3000 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння" , - повідомили військові.

На Харківському напрямку наші війська відбивають три атаки російських загарбників районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник 13 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Голубівки, Степової Новоселівки та Вишневого.

24 рази ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися в напрямку Греківки, Тернів, Торського та в Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку окупанти тричі намагалися просунутися в районах населених пунктів Івано-Дар’ївка та Виїмка.

На Краматорському напрямку було одне бойове зіткнення. Активність окупантів проявлялась в районі Часового Яру.

Також ворог намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Окупанти в районі населеного пункту Торецьк отримали жорстку відсіч від наших захисників.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 43 штурмових та наступальних дії.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 31 бойове зіткнення.

На Времівському напрямку відбулося 18 боєзіткнень.

На Придніпровському напрямку наші воїни тричі відбивали атаки російських загарбників на позиції українського війська, противник успіху не мав.