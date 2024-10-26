Білий дім: США не беруть участь в операціях ізраїльських військових проти Ірану
Речник Ради національної безпеки Білого дому Шон Саветт заявив, що США не беруть участі в операціях ізраїльських військових проти Ірану, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив CNN.
"Ми розуміємо, що Ізраїль здійснює цілеспрямовані удари по військових об'єктах в Ірані в порядку самооборони і у відповідь на іранську балістичну ракетну атаку на Ізраїль 1 жовтня. Ми відсилаємо вас до ізраїльського уряду для отримання додаткової інформації про ці операції".
За словами джерела, знайомого з повідомленням, Ізраїль попередив Білий дім про удари заздалегідь.
Що було раніше:
Перед цим Збройні сили Ізраїлю заявили про удари по Ірану.
"У відповідь на багатомісячні безперервні атаки іранського режиму проти держави Ізраїль армія оборони Ізраїлю завдає точних ударів по військових об'єктах в Ірані", - говориться у повідомленні.