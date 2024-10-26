Білий дім: США не беруть участь в операціях ізраїльських військових проти Ірану

Речник Ради національної безпеки Білого дому Шон Саветт заявив, що США не беруть участі в операціях ізраїльських військових проти Ірану, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив CNN.

"Ми розуміємо, що Ізраїль здійснює цілеспрямовані удари по військових об'єктах в Ірані в порядку самооборони і у відповідь на іранську балістичну ракетну атаку на Ізраїль 1 жовтня. Ми відсилаємо вас до ізраїльського уряду для отримання додаткової інформації про ці операції".

За словами джерела, знайомого з повідомленням, Ізраїль попередив Білий дім про удари заздалегідь.

Що було раніше:

Перед цим Збройні сили Ізраїлю заявили про удари по Ірану.