Українські бійці назвали втрати російських військ у Курській області
Українські бійці назвали втрати окупантів у Курській області. Зокрема, ЗСУ взяли в полон понад 700 росіян, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Так, з початку Курської операції РФ втратила 17819 військових, серед них:
- безповоротні - 6662;
- санітарні - 10446;
- полонені - 711.
Крім того, ЗСУ знищили 45 танків, 256 ББМ, 565 одиниць автомобільної техніки, 99 артсистем, 5 РСЗВ.
Ситуація у Курській області
Українські військові вже кілька місяців ведуть наступ у Курській області. Ще наприкінці серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповідав, що ЗСУ контролюють 100 населених пунктів і взяли в полон майже 600 військових РФ.
У Міноборони Британії констатували, що російська армія в серпні втрачала вбитими та пораненими понад 1 тисячу людей на день. Це пов'язано з тиском на Покровському напрямку та наступом ЗСУ в Курській області.
Крім того, нещодавно Сирський з'їздив на Курський напрямок фронту. Там було ухвалено низку рішень, щоб РФ не змогла перехопити ініціативу.