Українські бійці назвали втрати російських військ у Курській області

Українські бійці назвали втрати окупантів у Курській області. Зокрема, ЗСУ взяли в полон понад 700 росіян, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Так, з початку Курської операції РФ втратила 17819 військових, серед них:

безповоротні - 6662;

санітарні - 10446;

полонені - 711.

Крім того, ЗСУ знищили 45 танків, 256 ББМ, 565 одиниць автомобільної техніки, 99 артсистем, 5 РСЗВ.

Ситуація у Курській області

Українські військові вже кілька місяців ведуть наступ у Курській області. Ще наприкінці серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповідав, що ЗСУ контролюють 100 населених пунктів і взяли в полон майже 600 військових РФ.

У Міноборони Британії констатували, що російська армія в серпні втрачала вбитими та пораненими понад 1 тисячу людей на день. Це пов'язано з тиском на Покровському напрямку та наступом ЗСУ в Курській області.

Крім того, нещодавно Сирський з'їздив на Курський напрямок фронту. Там було ухвалено низку рішень, щоб РФ не змогла перехопити ініціативу.