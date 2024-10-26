У Пентагоні зробили першу заяву після атаки Ізраїлю на Іран

США підтримують право Ізраїлю на самооборону. Вашингтон рішуче налаштований не дати використати напруженість або розширити конфлікту в регіоні, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

Як зазначив речник Пентагону Пет Райдер, міністр оборони США Ллойд Остін зідзвонився з главою Міноборони Ізраїлю Йоавом Галантом, щоб отримати нову інформацію про удари армії оборони Ізраїлю по військових цілях в Ірані.

"Остін підтвердив тверду відданість Сполучених Штатів безпеці та праву Ізраїлю на самооборону" , - йдеться у повідомленні.

Остін також наголосив на посиленні позиції збройних сил США для захисту американського персоналу, Ізраїлю та партнерів у регіоні перед загрозами з боку Ірану та підтримуваних Іраном терористичних організацій,

Крім того, у Пентагоні заявив, що США рішуче налаштовані не дати будь-якій особі використати напруженість або розширити конфлікт в регіоні.

Ізраїль атакував Іран

У суботу, 26 жовтня, Ізраїль завдав ударів по Ірану. Це була відповідь на ракетну атаку Тегерана 1 жовтня.

ЗМІ повідомляли про вибухи у Тегерані та інших іранських містах. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що завдала ударів по військових цілях в Ірану.

За словами ізраїльських військових, в атаці брали участь десятки літаків. ЦАХАЛ наголошує, що атакував виключно військові цілі, зокрема батареї ППО та об'єкти з виробництва балістичних ракет.