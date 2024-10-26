Росія атакує Україну ракетами та дронами: як відпрацювала ППО

В ніч на 26 жовтень Росія здійснила комбінований ракетно-дроновий удар по Україні: протиповітряна оборона знищила 44 ударні безпілотники ворога із 91, ще 44 локаційно втрачено, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Повітряні сили в соцмережах.

"У ніч на 26 жовтня 2024 року (із 19.00 25 жовтня) противник атакує Україну ракетами різних типів, ударними БпЛА типу "Shahed" та дронами невстановленого типу.

Радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 98-ти засобів повітряного нападу противника:

- 3 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (із території Криму);

- 2 керованих авіаційних ракет Х-59 (із повітряного простору в Брянської обл – РФ);

- 2 ракет невстановленого типу (із Бєлгородської обл –РФ);

- 91 ворожого БпЛА (райони пусків: Курськ, Орел – РФ)".

Ракетами ворог вдарив по об’єктах цивільної інфраструктури Сумщини та Дніпра. На жаль, є загиблі серед цивільного населення.

Щодо ударних БпЛА, то в результаті протиповітряного бою станом на 12.00 підтверджено збиття 44 ворожих БпЛА у Кіровоградській, Сумській, Чернігівській, Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій та Курській областях.

Один БпЛА вийшов з повітряного простору в напрямку Білорусі. 44 російських безпілотники локаційно втрачено, ще 1 ворожий БпЛА – в повітряному просторі України.

Повітряний напад відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на полудень, зароза ударів з боку агресора залишається актуальною. Стежте за повідомленнями Повітряних сил.