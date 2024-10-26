У мережі повідомили про хабарництво у Львівському ТЦК: у військкоматі відреагували

У мережі заявили про нібито затримання співробітника Львівського ТЦК за корупцію. У військкоматі заперечують, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Львівський обласний ТЦК та СП у Facebook.

Що сталося

У п'ятницю, 25 жовтня, низка львівських Telegram-каналів повідомила про затримання "на гарячому" біля ТРЦ "Ашан" в Сокільниках начальника групи морально-психологічного забезпечення Сихівського районного ТЦК та СП Львова.

Його нібито спіймали під час отримання 2 тисячі доларів хабаря. Як зазначали у мережі, посадовець нібито вимагав хабар від військовослужбовця ТЦК за непритягнення до відповідальності за перебування на робочому місці в стані наркотичного спʼяніння та непереведення на службу на схід.

Реакція ТЦК

Львівський обласний ТЦК спростовує інформацію ЗМІ про затримання співробітника.

"Заявляємо, що поширена інформація не відповідає дійсності в жодному вигляді. Це інформаційний вкид, направлений на формування негативного іміджу військовослужбовців Сихівського районного ТЦК та СП" , - йдеться у повідомленні.

Також військові нагадали про покарання за поширення неправдивої інформації та перешкоджання діяльності ЗСУ.

У ТЦК наголосили, що компетентні органи можуть порушувати відносно таких осіб кримінальні провадження задля захисту законної діяльності Сил оборони України та безпеки громадян.

Скандали з ТЦК

Нагадаємо, днями у Києві викрили схему незаконно ухилення від мобілізації. До неї були причетні працівники Голосіївського районного ТЦК. В учасників схеми знайшли 1,2 млн доларів готівкою та елітний автопарк.

Також нещодавно правоохоронці викрили начальника Тернопільського районного ТЦК. Він вимагав хабарі за відстрочку від мобілізації.