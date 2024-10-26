The Washington Post не підтримала жодного з кандидатів в президенти США

Газета The Washington Post цього року не підтримала жодного з кандидатів в президенти США. Це сталось вперше за майже 40 років, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє сайт газети.

Видання зазначає, що рішення прийняв власник WP Джеф Безос.

Рішення, яке було оголошене за 11 днів до виборів викликало негайне гаряче засудження з боку широкого загалу передплатників, політичних діячів і коментаторів ЗМІ.

Реакція громади на це рішення

Роберт Каган, давній оглядач Post і головний редактор відділу громадської думки, подав у відставку на знак протесту, а група з 11 оглядачів Washington Post підписали статтю, яка засуджує це рішення.

Розлючені читачі та джерела заполонили електронні скриньки численних співробітників скаргами.

"Ми усвідомлюємо, що це буде сприйматися різними способами, в тому числі як мовчазна підтримка одного кандидата, або як засудження іншого, або як зняття відповідальності. Це неминуче" , - написав генеральний директор Вільям Льюїс.

Льюїс також описав це рішення як "заяву на підтримку здатності читачів приймати рішення".

За кілька годин після оголошення група оглядачів Washington Post, у тому числі лауреат Пулітцерівської премії Юджин Робінсон і колишній заступник редактора редакційної сторінки Рут Маркус, назвали це рішення "жахливою помилкою".

"Це момент, який установа має прийняти, чітко підтвердити свою відданість демократичним цінностям, верховенству права та міжнародним альянсам, а також загрозу, яку представляє для них Дональд Трамп (кандидат в президенти США від республіканської партії, - ред.) - точні моменти, які висловило The Post, підтримуючи опонентів Трампа в 2016 і 2020 роках" , - зауважив він.

WP не перші відмовились обирати кандидата

Рішення The Post знаменує собою другий випадок цього тижня, коли велика медіа-організація відмовляється надати підтримку в перегонах між кандидатом від Республіканської партії, колишнім президентом Дональдом Трампом, і його опонентом від Демократичної партії, віце-президентом Камалою Гарріс.

Раніше цього тижня Патрік Сун-Шіонг, мільярдер-власник Los Angeles Times, заблокував заплановану підтримку Гарріс, що спричинило відставку редактора редакційної статті газети.

Попереднє рішення WP було на підтримку Гарріс

За даними видання, схвалення Гарріс було підготовлено співробітниками редакції сторінки Post, але ще не було опубліковано, за словами двох людей, які були проінформовані про послідовність подій і які говорили на умовах анонімності.

За даними анонімних джерел видання, рішення не публікувати підтримку щодо кандидата, було прийнято власником The Post, засновником Amazon Джеффом Безосом.

"Це рішення Washington Post не підтримувати, і я б надіслала вам повну заяву видавця" , - директор із комунікацій сказала Кеті Берд.

Вибори в США

На виборах у США 2024 року основними кандидатами є Камала Гарріс, яка стала кандидатом від Демократичної партії після того, як діючий президент Джо Байден оголосив про відмову від переобрання, та колишній президент Дональд Трамп від Республіканської партії.

Виборча кампанія зосереджується на ключових питаннях, таких як економічна стабільність, міграційна політика, охорона здоров'я та соціальні реформи.

За даними останніх опитувань Bloomberg Гарріс і Трамп наразі зрівнялися у семи ключових штатах.