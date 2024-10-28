У Криму лунали вибухи: окупанти заявляли про ракетну небезпеку

У ніч на 28 жовтня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, окупаційна влада повідомляла про ракетну небезпеку, повідомляє Українська правда.

Також оголошували повітряну тривогу у Севастополі.

У Джанкої та районі було чути до 20 вибухів, у Сімферопольському та Червоногвардійському районі, у селищі Гвардійське та Сімферополі (район аеропорту) - до 8 вибухів.

Місцеві мешканці повідомили, що перший вибух у Гвардійському "був дуже сильним".

Зазначається, що і в Джанкої, і в Сімферополі, і в Гвардійському є аеродроми окупантів.