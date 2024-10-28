Politico: Євросоюз відмежувався від запланованого візиту Орбана до Грузії

В ЄС, коментуючи наміри угорського прем’єра Віктора Орбана поїхати до Грузії, заявили, що цей візит слід розцінювати як його особисту ініціативу. Про це у коментарі Politco розповів неназваний європейський дипломат, повідомляє Європейська правда.

За словами співрозмовника видання, поїздку угорського прем’єра в Грузію слід розуміти тільки як "чергову сольну спробу Орбана, який подорожує в національній якості і, будучи головою Ради, явно не виступає від імені Європейського Союзу перед зовнішнім світом".

Він додав, що якби в ході поїздки Орбан говорив би, що представляє ЄС, "це було б самозванством і нахабною брехнею".

Речник угорського уряду Золтан Ковач написав в X (Twitter), що "офіційний візит" був організований на прохання Грузії.

Орбана супроводжуватимуть міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, міністр економіки Мартон Надь і міністр фінансів Міхалі Варга.

Напередодні стало відомо, що у понеділок Орбан планує поїздку до Грузії після виборів, на яких і проєвропейська опозиція, і партія влади заявили про свою перемогу.

"Грузинська мрія" заявила про перемогу на виборах, які, за словами проєвропейської опозиції, були сфальсифіковані. Міжнародні спостерігачі також звернули увагу на тиск і залякування виборців.

Опозиційні партії заявили рано вранці в неділю, що вони не визнають результати виборів, які "вкрала" "Грузинська мрія", і закликали до протестів.