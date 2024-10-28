У Болгарії відбулись сьомі за чотири роки парламентські вибори

У Болгарії правоцентристська партія ГЕРБ колишнього прем’єр-міністра Бойка Борисова лідирує за результатами дострокових парламентських виборів, що пройшли минулої неділі, повідомляє Європейська правда.

За підсумками обробки 82,42% ГЕРБ отримує 26.08% голосів виборців.

Другий результат показує "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія" (ПП-ДБ) – 14.76%.

Проросійська партія "Відродження" набрала 13.81%. Далі йдуть "Рух за права і свободи – Нові починання" (ДПС) – 10.36%, Болгарська соціалістична партія (БСП) – 7.75%, "Альянс за права і свободи" – 7,14%, "Є такий народ" – 7,02%.

До болгарського парламенту нового скликання також пройшли дві нові партії: MEЧ ("Мораль, єдність, честь"), яка виступає проти підтримки України, набрала 4,70% виборців, а також правопопулістська "Велич", яка набрала 4,13% голосів.

Коментуючи можливість створення коаліції, лідер партії-переможниці Бойко Борисов заявив, що потенційними партнерами по коаліції можуть бути всі партії, крім "Відродження".

До неділі за останні кілька років Болгарія пережила шість парламентських виборів, які припали на квітень 2021 року, липень 2021 року, листопад 2021 року, жовтень 2022 року, квітень 2023 року та червень 2024 року.

Останні вибори не змогли призвести до формування постійного уряду.