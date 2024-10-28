Нічна атака на Харківщину: кількість постраждалих зросла до 21

Росіяни ввечері 27 жовтня та в ніч на 28 жовтня росіяни вдарили керованими авіабомбами по Шевченківському, Салтівському та Холодногірському районах Харкова, а також з реактивної системи залпового вогню "Торнадо-С" атакували місто Чугуєв Харківської області, внаслідок чого постраждала 21 людина, з них 5 дітей, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють ДСНС, мер Харкова Ігор Терехов, очільник Харківського ОВА Олег Синєгубов, Харківська обласна прокуратура.

"Ввечері та вночі ворог завдав ударів по Шевченківському, Салтівському та Холодногірському районах міста Харкова, а також по місту Чугуєву Харківської області. Сталися руйнації та пошкодження житлової інфраструктури".

Зазначається, що у Холодногірському районі міста Харкова тривають аварійно-рятувальні роботи. За словами мера міста, наразі відомо про сімох постраждалих, у тому числі дівчину 16-ти років. Також окупанти пошкодили перекриття між 8 та 9 поверхами та зруйнували три квартири.

Терехов також повідомив про трьох поранених в Салтівському районі та трьох у Шевченківському.

Згодом очільник ОВА зазначив, що в місті Чугуєві внаслідок обстрілу горіла господарча споруда. Постраждали 8 людей, з них 5 дітей. Від госпіталізації всі відмовились.

Оновлено: О 9:29 у Харківській обласній прокуратурі уточнили, що у Салтівському районі загарбники влучили у подвір'я приватного будинку. Постраждали двоє чоловіків 63 і 77 років та 76-річна жінка, у них стресова реакція. Пошкоджено готель, господарські споруди та житлові будинки.

У Шевченківському районі ворог також обстріляв приватні будинки. Поранені 51-річний чоловік і 76-річна жінка, а 62-річна жінка отримала стресову реакцію.

Також за попередніми даними, росіяни гатили по Харкову ФАБ-250 з УМПК з Бєлгородської області РФ.

Крім того, слідчі визначили, що атакували місто Чугуїв з реактивної системи залпового вогню "Торнадо-С". Там постраждали 8 людей, серед них четверо хлопчиків 1, 6, 10 та 12 років. У дітей діагностували гостру реакцію на стрес.Також окупанти пошкодили приватні домоволодіння та господарчі споруди.

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