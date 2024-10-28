Опалювальний сезон в Україні: МВС попередило про високі ризики пожеж

Осінньо-зимовий сезон - період підвищеного ризику виникнення пожеж. У цей час особливо важливим є дотримання правил пожежної безпеки, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram Міністерства внутрішніх справ України.

Для того, аби убезпечити дім, здоров’я та життя вашої родини в осінньо-зимовий період, дотримуйтеся простих правил безпеки у побуті. Зокрема, перш ніж увімкнути обігрівач чи котел - перевірте їхню справність. Не варто також і накривати обігрівач, бо прилад може стати осередком пожежі.

Також не рекомендується залишати обігрівачі ввімкненими без нагляду, передусім на ніч. Зокрема, якщо у вас є діти чи домашні тварини. Особливо обережно ставтеся до відкритого вогню - камінів, свічок та пічного опалення.

Окрім цього, потрібно своєчасно очищати димохід і вентиляцію. Небезпека неочищеного димоходу криється в можливості загоряння сажі, завдяки чому може виникнути пожежа.

Що стосується стін печей та димарів, слідкуйте за тим, щоб у них не з’являлися тріщини. Якщо тріщини вже є, слід викликати спеціалістів.

Ще, особливо важливо не перевантажувати електромережі, насамперед під час відключень електроенергії. Щоб не допустити пожежі, не вмикайте одночасно всі енергоємні прилади. Краще використовувати їх почергово.

Пам’ятайте, ваша безпека залежить від вашої відповідальності. Бережіть себе і своїх рідних.

Нагадаємо, минулого четверга у Львові спалахнула пожежа. Загоряння сталося на території автобусного заводу.

Раніше ми писали, через обстріли з боку Росії на півночі України постраждала рекордна кількість лісів. Ліси Сумської та Чернігівської областей цього року пережили 245 пожеж на площі 474 га, що значно перевищує показники попередніх років.