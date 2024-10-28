Європейські банки виділять Україні 52 млн євро на службу екстреної допомоги

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) нададуть Україні 52 млн євро на проєкт зі створення системи екстреної допомоги. Про це йдеться в повідомленні міністерства фінансів, повідомляє Ліга.Фінанси.

Йдеться про грант обсягом 12 млн євро та позику на 40 млн євро.

Проєкт має на меті об'єднати служби швидкої допомоги, поліції, пожежної охорони та аварійної газової служби країни в єдину систему реагування на надзвичайні ситуації, покликану забезпечити швидке надання допомоги громадянам.

Ініціатива передбачає створення сучасних кол-центрів та ІТ-інфраструктури, що дасть змогу привести українські служби екстреної допомоги у відповідність до європейських стандартів.

За даними Мінфіну, обсяг портфеля спільних з ЄІБ проєктів у державному та приватному секторі України є найбільшим за всі роки співпраці і сягає понад 7 млрд євро. З початку повномасштабної війни обсяг наданих інвестицій ЄІБ у всіх напрямах – близько 2 млрд євро.

Станом на жовтень 2024 року загальний обсяг спрямованого Україні фінансування ЄБРР за весь період співпраці становить понад 20 млрд євро. А від початку повномасштабної війни Україна отримала близько 5 млрд євро інвестицій Банку. Значну частину коштів залучено на підтримку енергосектору.

Довідка. Служба 112 розпочала свою роботу у липні 2023 року з Києва та центральних регіонів України, у грудні минулого року такий Центр Служби 112 відкрився у Львові й охопив західні області, у вересні цього року – у Дніпрі, його робота охоплює східні області України.

У планах Міністерства внутрішніх справ охопити роботою Служби 112 південь України – це чотири області та АР Крим, які мають бути покриті до кінця квітня 2025 року.

Єдиний номер 112 надає можливість за одним дзвінком викликати одразу декількох екстрених служб, наприклад, пожежних-рятувальників і поліцію чи поліцію і екстрену медичну допомогу.