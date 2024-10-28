Зеленський: Другий Саміт миру може пройти в Індії, але є умова

Другий саміт миру може пройти в Індії. Київ готовий вислухати пропозиції інших країн щодо завершення війни, втім, на основі українського формату, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява президента Володимира Зеленського в інтерв'ю The Times of India.

"Ми говорили з Моді. У нас є майданчик Саміт миру, я вважаю, що ми могли б провести другий саміт в будь-якій поважній столиці. Безумовно, це може бути в Індії, і прем'єр-міністр може організувати відповідний саміт", - заявив президент.

Зеленський додав, що Україні необхідно підготуватись до наступного засідання саміту миру. Водночас Київ бажає почути ті чи інші пропозиції тих чи інших країн, у тому ж числі Китаю, Бразилії, Індії, членів Європейського союзу (ЄС), або ж держав Африканського континенту.

"І, будь ласка, якщо є пропозиції є у Китаю та Бразилії, але тільки на основі нашого формату, бо війна у нас. І я вважаю, такий саміт може бути в Індії", - відзначив президент.

Саміт миру

Офіс Президента України оголосив, що другий Саміт миру відбудеться після узгодження спільного мирного плану, який включає 10 пунктів "формули миру", запропонованої українською стороною. Раніше передбачалося, що захід може відбутися до кінця року, однак Росія неодноразово заявляла про відмову брати в ньому участь.

Радниця керівника Офісу Президента Дарія Зарівна додала, що дата саміту буде оголошена після завершення серії тематичних конференцій, запланованих до кінця жовтня.

Як відзначив посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс, перший саміт показав всесвітню підтримку принципів Організації Об'єднаних Націй (ООН) в питанні завершення війни Україні.