Митниця попередила про призупинення роботи пункту пропуску на кордоні з Молдовою

У пункті пропуску "Росошани-Бричень", який знаходиться на кордоні з Молдовою, 2 листопада буде відсутнє світло, через що митний контроль громадян та транспорту не відбуватиметься, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомили у Державній митній службі.

У повідомленні йдеться, що за інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області, 2 листопада тимчасово буде відсутнє електропостачання у пункті пропуску "Росошани-Бричень" через роботи із налагодження мереж електропостачання.

"Упродовж терміну виконання робіт, орієнтовно з 09:00 до 21:00, митний контроль громадян та митне оформлення транспортних засобів буде призупинено" , – повідомили на митниці.

Нагадаємо:

ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) та молдовський оператор ГТС Vestmoldtransgaz (VMTG) працюють над збільшенням гарантованих потужностей для транспортування газу Трансбалканським маршрутом в бік України принаймні до 7 млн куб м на добу.