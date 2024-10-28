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ГУР: Росіяни кидають поранених у штурм на тлі значних втрат під Лиманом

ГУР: Росіяни кидають поранених у штурм на тлі значних втрат під Лиманом
Фото: wikimedia.org

Окупаційна армія намагається активізувати наступальні дії в районі Лимана Донецької області. Росіяни перекидають туди додаткові штурмові підрозділи 283-го та 488-го мотострілецьких полків, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки.

Однак під ударами українських Сил безпеки та оборони окремі російські штурмові групи зазнали серйозних втрат і втратили боєздатність.

"Деморалізовані російські загарбники відмовляються йти в бій - скаржаться на відсутність надійних укриттів від українських дронів. Для продовження наступальних дій командування окупаційних сил застосовує методи тиску, примусу та залякувань. У м’ясні штурми кидають легкопоранених загарбників", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на фронті

За даними аналітиків ISW, Сили оборони України досягли успіхів у ході операції в Курській області. Водночас зафіксовано просування російських військ у Донецькій області, зокрема в районі Селидового та на північний захід від Вугледара.

За минулу добу, 27 жовтня, на лінії фронту відбулося 144 бойових зіткнення. Найбільш інтенсивні бої зафіксовано на Курахівському та Покровському напрямках.

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