Російський безпілотник пролетів критично близько до енергоблока Хмельницької АЕС – "Енергоатом"

У понеділок, 28 жовтня, один з російських дронів-камікадзе типу "Шахед" пролетів критично близько від енергоблока Хмельницької атомної станції. Про це йдеться у повідомленні "Енергоатому", повідомляє ЛігаБізнес.

"Ворог свідомо порушує принципи ядерної та радіаційної безпеки АЕС, вдаючись до відвертого тероризму. Це необхідно зупинити якнайшвидше" , – прокоментував інцидент в.о. голови правління НАЕК "Енергоатом" Петро Котін .

Компанія стверджує, що російський БпЛА створив реальну загрозу безпеці Хмельницької АЕС.

За даними голови Хмельницької ОДА Сергія Тюріна, сьогоднішня повітряна тривога в регіоні тривала 11 годин й була найдовшою за весь час російсько-української війни.

За цей час сили протиповітряної оборони знищили 10 російських безпілотників..

Точне місце падіння уламків встановлюється. Станом на 13:30, повідомлень щодо травмованих чи загиблих не надходило.