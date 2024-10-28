Російський безпілотник пролетів критично близько до енергоблока Хмельницької АЕС – "Енергоатом"
У понеділок, 28 жовтня, один з російських дронів-камікадзе типу "Шахед" пролетів критично близько від енергоблока Хмельницької атомної станції. Про це йдеться у повідомленні "Енергоатому", повідомляє ЛігаБізнес.
"Ворог свідомо порушує принципи ядерної та радіаційної безпеки АЕС, вдаючись до відвертого тероризму. Це необхідно зупинити якнайшвидше", – прокоментував інцидент в.о. голови правління НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.
Компанія стверджує, що російський БпЛА створив реальну загрозу безпеці Хмельницької АЕС.
За даними голови Хмельницької ОДА Сергія Тюріна, сьогоднішня повітряна тривога в регіоні тривала 11 годин й була найдовшою за весь час російсько-української війни.
За цей час сили протиповітряної оборони знищили 10 російських безпілотників..
Точне місце падіння уламків встановлюється. Станом на 13:30, повідомлень щодо травмованих чи загиблих не надходило.