Одесит отримав умовний термін за відео про мобілізацію у TikTok

Малиновський районний суд Одеси виніс вирок чоловіку, який розмістив відео, на якому співробітники ТЦК проводили мобілізаційні заходи. Йому призначили 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном на 1 рік.﻿ Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру судових рішень, пише Владислава Ткаченко, РБК-Україна.

Обвинувачений чоловік розмістив відеозаписи в соцмережі TikTok, які, згідно з матеріалами суду, містили дані, що потенційно загрожували національній безпеці України.

Слідство встановило, що така публікація могла сприяти витоку інформації, особливо в умовах поточного збройного конфлікту. Чоловік визнав свою провину та уклав угоду зі слідством, що дозволило уникнути реального терміну.

В умовах війни такі публікації розглядаються як потенційна загроза, особливо якщо доступ до них можуть отримати ворожі сторони.

В рамках українського законодавства визнання провини та співпраця зі слідством часто розглядаються як пом'якшувальні обставини, що дозволяє призначити покарання у вигляді умовного терміну. Разом із цим у чоловіка конфіскували iPhone, з якого здійснювалася зйомка та публікація відео.

На тлі збройного конфлікту в країні будь-яке поширення подібних даних посилює ризики та стає предметом уваги правоохоронних органів.