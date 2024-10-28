Норвегія анонсувала новий пакет допомоги Україні на €500 млн

Норвегія надасть Україні новий пакет допомоги вартістю 500 млн євро. Більше половини цієї суми планується направити на військову допомогу.﻿ З посиланням на заяву прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере на пресконференції з учасниками саміту Україна - Північна Європа, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

За словами глави норвезького уряду, під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським лідери країн Північної Європи ознайомились з чіткою оцінкою того, що відбувається на фронтах.

При цьому Стере уточнив, що його країна знає, скільки жінок та дітей гине в Україні через російські снаряди та ракети.

"Саме тому хочемо оголосити про новий пакет допомоги на 500 млн євро, з яких 350 направлять на військовий пакет. Ми працюватимемо з датськими колегами для реалізації такої ініціативи" , - додав глава норвезького уряду.

Нагадаємо, Норвегія активно надає Україні військову допомогу. Вона стала однією з небагатьох країн, яка погодилася передати свої винищувачі F-16.

Ще 17 жовтня міністр оборони України Рустем Умєров за підсумками переговорів зі своїм норвезьким колегою заявив, що найближчим часом українські пілоти отримають від Норвегії шість F-16.

Точні терміни доставки літаків, очевидно, не розголошують, як це було у випадку з першою партією F-16 для України.