Україну цього тижня відвідає делегація із Південної Кореї

Південнокорейська делегація відвідає Україну цього тижня, щоб поділитися інформацією про відправку північнокорейських військ до Росії та обговорити співпрацю.﻿﻿ Про це передає агенція Yonhap з посиланням на президента Південної Кореї Юн Сок Йоля, повідомляє Українська правда.

Юн Сок Йоль поділився цим планом під час телефонної розмови з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, який підтвердив, що північнокорейські війська присутні в Курській області.

Президент Південної кореї повідомив, що у вівторок південнокорейська делегація проведе брифінг для Комітету ЄС з питань політики і безпеки, а потім відвідає Україну, де зустрінеться з представниками розвідки і оборони, щоб обмінятися інформацією з поля бою і обговорити співпрацю.

Юн Сок Йоль наголосив, що військове співробітництво між Росією і Північною Кореєю, яке він назвав незаконним, підриває "заснований на правилах міжнародний порядок і становить загрозу миру на Корейському півострові і в усьому світі".