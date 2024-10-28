Україну цього тижня відвідає делегація із Південної Кореї
Південнокорейська делегація відвідає Україну цього тижня, щоб поділитися інформацією про відправку північнокорейських військ до Росії та обговорити співпрацю. Про це передає агенція Yonhap з посиланням на президента Південної Кореї Юн Сок Йоля, повідомляє Українська правда.
Юн Сок Йоль поділився цим планом під час телефонної розмови з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, який підтвердив, що північнокорейські війська присутні в Курській області.
Президент Південної кореї повідомив, що у вівторок південнокорейська делегація проведе брифінг для Комітету ЄС з питань політики і безпеки, а потім відвідає Україну, де зустрінеться з представниками розвідки і оборони, щоб обмінятися інформацією з поля бою і обговорити співпрацю.
Юн Сок Йоль наголосив, що військове співробітництво між Росією і Північною Кореєю, яке він назвав незаконним, підриває "заснований на правилах міжнародний порядок і становить загрозу миру на Корейському півострові і в усьому світі".