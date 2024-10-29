Швеція зупинила співпрацю з грузинською владою

В уряді Швеції заявили, що призупинили усю пряму співпрацю з владою Грузії, проте фінансування проєктів громадських організацій продовжиться, повідомляє Європейська правда.

Такий коментар міністра зовнішньої торгівлі та міжнародної співпраці розвитку Бенжаміна Дузи наводить Dagens Nyheter.

Міністр сказав, що Швеція зупиняє пряму співпрацю з урядовими відомствами Грузії і це рішення було ухвалене ще до голосування 26 жовтня через тривалий демократичний відкат у країні, зокрема ухвалення скандального закону про "іноагентів".

"Йдеться, серед іншого, про співпрацю між податковими органами, що ми вважаємо недоречним за теперішніх обставин", – зазначив Бенджамін Дуза.

Він додав, що Стокгольм готовий відновити співпрацю, якщо Грузія знову змінить курс – що виглядає малоймовірним, доки "Грузинська мрія" залишається при владі.

"Якщо далі з’ясується, що Грузія серйозно сприймає свій рух до ЄС і цінує відносини з Євросоюзом – двері Швеції відкриті", – сказав міністр.

Загальна шведська допомога для Грузії сягала 190 млн шведських крон на рік. У 2024 році 25 млн крон (понад 2 млн євро) перерозподілили для проєктів громадянського суспільства.

"Ці кошти спрямовуються передусім на підтримку громадянського суспільства фінансовими ресурсами і юридичними спроможностями, щоб вони могли продовжувати працювати, попри запроваджені законодавчі обмеження", – сказав Бенджамін Дуза.

США після виборів попередили Грузію про можливі наслідки, якщо уряд не змінить антизахідний курс.

У Єврокомісії зазначили, що ЄС орієнтуватиметься на фінальну доповідь міжнародних спостерігачів у своїй оцінці грузинських виборів. Водночас у заявах окремих країн глави МЗС та лідери висловили стурбованість фактами, які згадали спостерігачі у проміжній доповіді.

Як повідомлялось, опозиційні партії не визнають результати парламентських виборів, заявляючи, що "Грузинська мрія" їх "вкрала". Напередодні під час великого протесту у Тбілісі грузинська опозиція озвучила вимоги, зокрема щодо повторних виборів.