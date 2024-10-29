Демограф оцінив, скільки людей проживає в Україні під час війни

Якщо не рахувати окупованих територій, куди зараз немає доступу через війну, в Україні може проживати близько 28-30 мільйонів людей, повідомляє РБК-Україна.

Про це розповів демограф, доктор економічних наук Олександр Гладун.

Вже після початку повномасштабного вторгнення, на початку 2023 року в Інституті демографії провели оцінку чисельності населення України.

"На початку 2023 року ми робили свою оцінку чисельності населення України станом на 1 січня 2022-го року. Бо ще до великої війни були певні проблеми з обліком, у нас давно не було перепису населення. І треба було зробити переоцінку даних, скільки ж людей в Україні" , - розповідає Олександр Гладун.

Науковці проводили аналіз чисельності населення в кордонах 1991-го року: рахували, скільки людей в Україні включно з окупованими територіями, також із Кримом.

За оцінками демографів, тоді в Україні було трохи більше 42 мільйонів людей.

"На 1 січня цього року ми оцінюємо чисельність населення на території України у трохи більше 35 мільйонів. Це в кордонах 1991 року. Якщо рахувати без окупованих територій, то це може бути і 28-30 мільйонів людей" , - додає демограф.

За його словами, зараз ми не знаємо реальну ситуацію на непідконтрольних Україні територіях, тому оцінки можуть бути абсолютно різні. Але в будь-якому разі тенденція така, що чисельність населення дуже скоротилася. Крім того, під час війни не працюють стандартні демографічні методики.

"В Україні стало менше людей, які саме перебувають на території держави. Але чи враховувати наших біженців, які мільйонами виїхали за кордон? Методологічно, якщо людина відсутня в країні більше року, її можна знімати з обліку. Але ми ж розуміємо, що ситуацію маємо нестандартну. Що люди зараз там, але вони можуть повернутися. Тому зараз ми маємо говорити про чисельність населення, яке знаходиться на території України на певні дати, на певних кордонах" , - підкреслює Гладун.

Раніше в ООН оприлюднили дані, згідно з якими в Україні через війну населення скоротилося на 10 мільйонів людей.