У центрі Києва прорвало водопровід: рух транспорту ускладнено

У вівторок, 29 жовтня, на одному з перехресть у центрі Києва стався прорив водопроводу. Рух транспорту ускладнено, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Києва у Telegram.

Де саме в Києві стався прорив водопроводу

Згідно з інформацією правоохоронців, прорив водопроводу стався на перехресті столичних вулиць:

Ділова

Велика Васильківська

Який вигляд має місце події (фото: t.me/kyivpatrol)

"До уваги учасників дорожнього руху. У зв'язку з проривом водопроводу на перехресті вулиць Ділової та Великої Васильківської, рух транспорту ускладнений. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки" , - йдеться у дописі патрульної поліції столиці.

Допис правоохоронців (скриншот: t.me/kyivpatrol)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про часткове обмеження руху транспорту Північним мостом столиці. Тоді йшлося про проведення ремонтних робіт проїжджої частини (першої та другої смуг).

У "Київавтодорі" пояснювали: згідно з результатами спеціального обстеження, Північний міст не визнано аварійним, тому всі необхідні роботи проводитимуться за попередньо розробленим і затвердженим проектом.