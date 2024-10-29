Проект РФ для підриву домінування долара згортають – Bloomberg

Банк міжнародних розрахунків (BIS) обговорює питання щодо закриття пілотної платформи транскордонних платежів. Володимир Путін визначив технологію, що лежить в її основі, як інструмент обходу санкцій і потенційного підриву домінування долара у світовій фінансовій системі.﻿ Про це повідомляє Bloomberg, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Проект mBridge, який обіцяє дозволити відправляти гроші по всьому світу, не покладаючись на банки США, був серед тих, що обговорювалися центральними банками та фінансовими директорами минулого тижня на щорічних засіданнях Міжнародного валютного фонду та Світового банку у Вашингтоні. За словами джерел, поінформованих про переговори, закриття проекту було одним із варіантів.

Агустін Карстенс, генеральний менеджер BIS, термін повноважень якого спливає у червні, заявив на заході Групи 30 у столиці США, що "ми не можемо безпосередньо підтримувати жоден проект БРІКС, оскільки ми не можемо працювати з країнами, на які поширюються санкції, - я хочу ясно заявити про це.

США дедалі частіше використовують роль долара як ключового каналу фінансових транзакцій у всьому світі для реалізації міжнародних санкцій, зокрема, після вторгнення Росії в Україну. Це спонукало шукати альтернативи, які були б безпечні від втручання США, навіть незважаючи на те, що долар залишається основною валютою міжнародної торгівлі, і мало вказує на те, що це зміниться найближчим часом.

Це не зупинило такі країни, як Китай та Росія від спроб. mBridge обіцяє дозволити відправку грошей по всьому світу за межами поточної системи банків-кореспондентів, яка сильно залежить від долара і, отже, потенційно є метою санкцій США. Натомість він встановлює прямі цифрові зв'язки між центральними банками країн-учасниць.

Спочатку платформа була розроблена центральними банками Китаю, Таїланду, Гонконгу та Об'єднаних Арабських Еміратів у рамках Інноваційного центру BIS і нещодавно досягла стадії "мінімально життєздатного продукту", що означає, що вона готова до розгортання у реальному світі. Раніше цього року BIS запросив приватних кредиторів та інші фінансові установи приєднатися та виконувати реальні транзакції.

Занепокоєння західних політиків посилюється тим, що Китай постачає ключову технологічну основу платформи.

За словами одного високопоставленого політика, дозволити Китаю взяти гору у розробці такого делікатного проекту було помилкою. Інші посадовці підтвердили обговорення, наголосивши на важливості ретельного вибору країн, яким дозволено очолювати зміни у глобальній фінансовій сантехніці.

Міст БРІКС

На саміті БРІКС на минулому тижні в Казані, Росія, Путін запропонував створити для групи BRICS Bridge, який буде заснований на технології, що можна порівняти з mBridge. Це дозволило б їхнім економікам стати незалежними від фінансової системи, яку контролює США, стверджував він.

Заява Путіна підштовхує чиновників до швидкого перегляду всього почину. Тим не менш, неясно, чи може закриття проекту mBridge з боку BIS фактично перешкодити центральним банкам, що беруть участь, використовувати технологію. Деякі країни можуть вирішити продовжити роботу навіть без інституту, що базується у Базелі, джерела, знайомого з проектом.

Водночас, хоча створення архітектури мосту БРІКС може бути технічно здійсненне, план Путіна може зіткнутися з протидією з боку інших членів групи, які не перебувають під санкціями США.

Хоча багато учасників виступають за ширше використання національних валют у двосторонній торгівлі, такі країни як Індія, Південна Африка та ОАЕ не хочуть підривати сьогоднішню фінансову систему, засновану на доларі. У комюніке саміту БРІКС минулого тижня група висловила стурбованість негативним впливом "незаконних" санкцій на світову економіку та закликала до реформи МВФ та Світового банку, але утрималася від згадки про мост БРІКС.

"На даному етапі важко уявити широкомасштабний розвиток і прийняття фінансових інструментів БРІКС у глобальному масштабі. У довгостроковій перспективі немає сумнівів, що механізми, подібні до BRICS Bridge, можуть бути корисні Китаю, Росії або іншим країнам для приховування конфіденційних транзакцій від західної влади" , - сказала Агата Демаре, старший науковий співробітник Європейської ради з міжнародних відносин.

Нагадаємо, за даними дослідження Центру геоекономіки Атлантичної ради, ролі долара як основної світової резервної валюти нічого не загрожує . Так звані країни БРІКС не змогли понизити глобальну роль долара.

Долар продовжує домінувати у валютних резервах, торгових рахунках та валютних операціях у всьому світі. Сьогодні у доларах номіновано 58% іноземних резервів у всьому світі. Крім того, на долар припадає 54% експортних операцій та 88% валютообмінних транзакцій.