FT дізналось, якою буде оцінка Єврокомісії щодо вступу України в ЄС

Єврокомісія у середу, 30 жовтня, представить доповідь щодо прогресу країн-кандидатів на вступ, зокрема й України, і журналісти дізнались, якою буде ця оцінка, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у публікації Financial Times.

Єврокомісія регулярно інформує про оцінку прогресу на шляху до ЄС потенційних членів, серед яких Україна, Молдова, Грузія, Туреччина та країни Західних Балкан.

Нинішня оцінка ЄК буде опублікована майже одразу після референдуму щодо євроінтеграції в Молдові і спірних результатів парламентських виборів у Грузії.

За словами співрозмовників видання, які знайомі зі змістом доповіді, у ній буде відзначено прогрес у кількох випадках, зокрема щодо України та Молдови, але не буде дано офіційної рекомендації щодо просування процесу вступу до ЄС.

Крім того, Єврокомісія поки не рекомендуватиме конкретних дій щодо стану справ у Грузії.

Що стосується Західних Балкан, то за винятком Албанії, яка отримала дозвіл на початок переговорів на початку цього місяця, і Чорногорії, яка на сьогоднішній день має найбільш перспективну заявку на вступ в ЄС, особливого прогресу відзначити не вдалося.

Нагадаємо, у вересні Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції передав Єврокомісії звіт у межах Пакета розширення ЄС 2024 року, що містить оновлену інформацію щодо дій України на шляху до членства в ЄС протягом квітня-серпня.

У лютому 2024 року уряд затвердив План заходів з виконання рекомендацій Європейської комісії, представлених у попередньому звіті щодо розширення – від 2023 року.