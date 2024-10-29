Close button

Європа зацікавлена, щоб наші громадяни не повернулися додому - демограф

Європа зацікавлена, щоб наші громадяни не повернулися додому - демограф
Фото: Facebook

Багато українців залишили країну та інтегруються в Європі. Проте повернуться ці люди, залежить не так від створення нових державних установ, скільки від підходу до питань міграції, повідомляє РБК-Україна.

Про це розповів доктор економічних наук, заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун.

Міграція - це складне явище, яке безпосередньо пов'язане з економічною привабливістю країни, умовами життя, ринком праці та соціальними гарантіями.

"Хоча країни західної Європи активно залучають мігрантів, і за наших мігрантів вони борються. У українців схожі культура, поведінка. Так, в різних країнах і навіть регіонах люди є різні, але ментально ми європейці. І що роблять зараз в Європі? Відкривають для них мовні курси, навчають наших дітей, а дорослих підштовхують до працевлаштування." - відзначив Гладун.

За даними Євростату, 94% українців, що перебувають у ЄС, становлять працездатне населення, яке забезпечує стабільне надходження податків до місцевих бюджетів. Лише 6% - люди віком 64 і старше.

Європа має інтерес у тому, щоб українці залишилися там і не поверталися на батьківщину, що створює для України серйозний виклик у відновленні свого населення та стабілізації демографічної ситуації.

Нагадаємо,що приблизно 35% українських біженців в Європі планують повертатися в Україну, як тільки в країні стане безпечно. Однак у короткостроковій перспективі їхати додому хоче меншість українців.

Крім того,у країнах ЄС тимчасовим захистом користуються понад 4,1 млн людей із України. Українці продовжують їхати до Європи, щоб отримати прихисток.

Новини

Популярні теми форуму

analytics