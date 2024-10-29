Естонія викликала представника Росії через прикордонний інцидент

Міністерство закордонних справ Естонії у вівторок викликало тимчасового повіреного у справах РФ, вручивши йому дипломатичну ноту у зв'язку з прикордонним інцидентом, що стався навесні цього року на річці Нарва. Про це йдеться у заяві естонського МЗС, повідомляє Європейська правда.

У ноті йдеться, що оскільки Росія не погодилася змінювати дно річки для уточнення курсу фарватеру, курс має розглядатися на основі наявних знань і практики.

"Протягом десятиліть практики, що діяла досі, обидві сторони погодилися з нинішнім курсом фарватеру і, отже, з розташуванням тимчасової контрольної лінії між Естонією і Росією. Крім того, це дало змогу створити чіткі та безпечні зони руху для всіх суден на річці Нарва" , – йдеться в заяві.

Навесні Росія заявила, що не згодна з місцем розміщення приблизно половини з 250 буїв, запланованих до встановлення на річці Нарва, і в ніч на 23 травня російські прикордонники зняли 25 встановлених в естонських водах буїв.

Тоді прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня засудила дії російських прикордонників, а міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен назвала дії Росії недружнім актом.

У липні цього року Міністерство закордонних справ Естонії запропонувало Росії провести спільне вимірювання дна річки Нарви, щоб усунути розбіжності, що виникли з приводу фарватеру, осьова лінія якого також є основою естонсько-російської контрольної лінії. Однак наприкінці серпня РФ від цієї пропозиції відмовилася.