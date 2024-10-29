Міноборони: В Україні планують виробити 1,6 млн дронів до кінця року

За 10 місяців 2024 року Міноборони спільно з Мінцифрою законтрактували 1,6 млн безпілотників різних типів на загальну суму понад 114 млрд грн, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

З цього обсягу постачальниками вже виконано замовлення на 1,28 мільйона БпЛА вартістю понад 81 млрд грн. Водночас до кінця року заплановано постачання ще 366 940 одиниць дронів. Так, загальна кількість вироблених дронів до кінця 2024 року має становити 1,64 мільйона.

Серед поставлених безпілотників є:

глибинні ударні дрони (Deepstrike-камікадзе).

FPV-камікадзе.

розвідувальні коптери типу DJI Mavic.

розвідувальні літаки та дрони-крила.

ударні коптери та літаки.

На 2025 рік Міністерство оборони спільно з Мінцифрою законтрактували 155 205 одиниць безпілотних апаратів на суму 32,33 млрд грн.

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