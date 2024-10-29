Президент Фінляндії на зустрічі з Сі Цзіньпіном порушив питання агресії РФ

Президент Фінляндії Александер Стубб порушив питання російської агресії на зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні. Про це пише агентство Bloomberg, повідомляє Європейська правда.

Стубб у короткому виступі перед початком переговорів у Пекіні зазначив, що наразі "ми перебуваємо в ситуації, коли російська агресія порушила міжнародне право".

"Я з нетерпінням чекаю на обговорення мирних рішень на цьому шляху" , – заявив він.

Журналісти стверджують, що це рідкісний випадок, коли Пекін публічно опинився під тиском за свою підтримку Москви.

Під час бесіди Сі Цзіньпін підтвердив, що Китай готовий працювати з відповідними сторонами для сприяння мирному врегулюванню війни, яку він назвав "кризою", повідомила згодом державна телекомпанія China Central Television.

Журналісти акцентували, що до 31 жовтня Стубб перебуває з офіційним візитом у Китаї. Це перший державний візит фінського лідера із 2019 року.

У липні Стубб закликав Сі допомогти покласти край війні в Україні, заявивши, що залежність Росії від Китаю означає, що Сі Цзіньпін може вирішити питання одним телефонним дзвінком.

У Фінляндії раніше заявили про численні випадки саботажу, кібератак та дестабілізації, а також поклали відповідальність на Росію за ведення операцій впливу проти країни.