Частина українців додатково отримає до 21 тис грн субсидій – Шмигаль

Українці, які опалюють будинки вугіллям, дровами чи іншим твердим паливом, отримають субсидію у розмірі до 21 000 гривень.﻿ Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, повідомляє Економічна правда.

За його словами, за жовтень українцям вже було нараховано 1,4 мільярда житлових субсидій, а також пільг.

"Загалом за 10 місяців цього року – близько 29,6 млрд грн було нараховано й виплачено українцям.Діє спрощений порядок оформлення субсидій, працює автоматичне перепризначення для тих, хто отримував субсидію протягом неопалювального сезону" , – додав він.

Зокрема люди, які опалюють житло вугіллям, дровами, іншим твердим паливом отримають додаткову виплату до 21 000 гривень. Програма охопить близько 500 000 українських родин.