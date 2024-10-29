Очільник МЗС Угорщини поїде до Мінська на конференцію з безпеки

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто виступить на Мінській конференції з питань євразійської безпеки в Білорусі цього тижня.﻿ Про це пише видання Politico, повідомляє Європейська правда.

Як зазначило видання, очільник МЗС Угорщини долучиться 31 жовтня до інших учасників, серед яких будуть його російський та сирійський "колеги" Сергєй Лавров і Бассам Саббаха.

Журналісти стверджують, що цю зустріч у Білорусі слід розглядати як конкурентну подію Мюнхенській конференції з безпеки.

Прессекретар МЗС Білорусі заявив, що цей захід "буде використаний як можливість обговорити і окреслити перспективні контури майбутньої євразійської безпеки, майбутньої безпеки нашого регіону".

Зауважимо, що Сійярто регулярно відвідує Москву, Санкт-Петербург і Мінськ.

Востаннє, коли він був у Росії в жовтні, Сійярто виступив на форумі в Санкт-Петербурзі, організованому російським енергетичним гігантом "Газпромом", і заявив, що "безпечне і доступне газопостачання Угорщини неможливе" без співпраці з Росією.

А наприкінці травня він також відвідував Мінськ.

Сійярто став першим високопосадовцем з країн ЄС, який відвідав Білорусь у 2023 році, після того, як режим Александра Лукашенка розпочав репресії проти опозиції у 2020 році та надав допомогу Росії у її повномасштабному вторгненні в Україну.