У МОЗ заявили, що глав МСЕК не допустять до роботи у новій системі лікарських комісій

Міністерство охорони здоров’я заявило, що керівники нинішніх медико-соціальних експертних комісій не зможуть обіймати посади в оновлених лікарських комісіях.﻿﻿ З посиланням на коментар пресслужби Міністерства охорони здоров'я, повідомляє Суспільне.

"Люди, які зараз очолюють медико-соціальні експертні комісії, не будуть допущені до позицій в оновленій системі лікарських комісій" , - повідомили у МОЗ

Інші лікарі, які працюють у МСЕК, зможуть подавати заявки на роботу в нових лікарських комісіях з 1 січня 2025 року, але за умови відповідності певним критеріям, головним з яких є ведення лікарської практики. МОЗ пояснює, що такі зміни необхідні, аби експертизу проводили лікарі, що мають актуальний рівень медичних знань.

Рішення МСЕК, ухвалені до 31 грудня, залишаться чинними, але окремі справи можуть переглядатися правоохоронними органами або відповідно до рішень РНБО, якщо буде визначено потребу в додатковій перевірці.

Справи, які уже прийняті на експертизу до МСЕК, передадуть у нові комісії зі збереженням черги розгляду.

Переглядатимуться лише ті справи, за якими правоохоронці проводять розслідування, або за якими законодавці визначать категорії для перегляду відповідно до останнього рішення Ради національної безпеки та оборони.